  • Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»

Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»

Вчера, 19:30
11

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о разногласиях с экс-тренером «Спартака» Владимиром Слишковичем.

– Короче, была тренировка. До этого были две игры в чемпионате – меня не выпускали, только на пять минут, и все. Я начинаю кипеть. И дальше была игра с «Балтикой» за финал Кубка России.

Я вышел на тренировку злой, в моменте якорь кинул, реально якорь кинул. Играли в футбол 4 на 4, я с защитником своим не побежал. Получилось, что он побежал прямо и забил гол.

Слишкович остановил тренировку: «Если вы…» Обращался ко мне, но как будто бы ко всем. Я понял, что это мне. Промолчал. Тренировка закончилась, он меня вызвал: «Ты не едешь на игру. Так будет лучше для команды». Я говорю: «Окей».

Мне звонит руководство, говорят: «Звони Слишковичу, надо извиниться». Я ему звоню, говорю: «Я готов извиниться перед тобой, перед командой. Поставишь ты меня завтра, не поставишь – я готов прилететь в Калининград». Он говорит: «Нет, завтра футбол смотришь дома на диване». Я говорю: «Окей».

Игра заканчивается, 0:1. Я ему – СМС: «Финал вместе на диване дома посмотрим».

– Гениальная история. Ты отправил сразу, как матч закончился?

– Только матч закончился – сразу. Причем у меня с ним нормальные отношения, я следующую игру играл в составе. Просто это эмоции.

Я смотрел дома и думаю: «Если я на диване, то финал вместе глянем. Реально же на диване».

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Слишкович Владимир
  • Читайте нас: 