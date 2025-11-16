Кержаков объяснил, что не так со сборной России

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с Чили (0:2).

«Мне понравилась сборная Чили. Россия создала не так много моментов, только уже в конце был шанс у Глебова. Но серьeзной опасности не создали. Я уже не помню уровня других соперников. После отстранения сборная сыграла около 20 матчей. Но свежи воспоминания о вчерашней игре, и чилийцы были индивидуально сильны, организованны – всe делали вовремя, очень технично. Сборная России не ожидала, что столкнeтся с таким сопротивлением.

Эти годы усыпили бдительность, и даже матч с Перу показал, что уже не видно азарта в глазах футболистов. Но даже при таком отношении были победы. Однако вчера футболисты Чили превосходили сборную России – и это доставило большие проблемы, с которыми раньше не сталкивались», – сказал Кержаков.