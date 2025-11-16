Станкович в последние дни в «Спартаке» не здоровался с игроками

Появляются подробности последних дней Деяна Станковича в «Спартаке».
«Самый интересный на сегодня слух – то, что в свои последние дни тренер не здоровался с игроками, а игроками с тренером, и команда в этом задоре даже смогла объединиться.
Здесь, возможно, ответ на вопрос, которым задаются коллеги – как можно было уволить Станковича заочно, онлайн да еще и после четырех побед в пяти матчах.
Опять же, правда или нет, но уверяют, что Деян не попрощался с командой в чате в первые дни после увольнения», – написал источник.
- Станкович возглавлял «Спартак» с июня 2024 года по 11 ноября 2025-го.
- Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 4-е место в РПЛ.
- Врио главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова