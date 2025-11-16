Карпин назвал желаемых соперников для сборной России в 2026 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, с какими соперниками хотел бы сыграть в следующем году.
– Есть планы на 2026 год?
– Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит.
Мои пожелания? Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга [ФИФА]. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации…
Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание – играть с самыми лучшими соперниками из возможных.
Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе, это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира – это другое давление. А команда одна и та же.
- В топ-10 рейтинга ФИФА сейчас входят Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Италия и Германия.
- В 2025 году сборная России сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: «Матч ТВ»