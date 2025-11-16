Карпин назвал желаемых соперников для сборной России в 2026 году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, с какими соперниками хотел бы сыграть в следующем году.

– Есть планы на 2026 год?

– Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит.

Мои пожелания? Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга [ФИФА]. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации…

Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание – играть с самыми лучшими соперниками из возможных.

Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе, это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира – это другое давление. А команда одна и та же.