  Ташуев оценил решение «Спартака» не рассматривать российских тренеров

Ташуев оценил решение «Спартака» не рассматривать российских тренеров

Сегодня, 19:15
4

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о решении «Спартака» не назначать российских тренеров.

«Что считаем мы – российские тренеры? Там господин Франсис Кахигао считает, что российские тренеры не будут работать в «Спартаке». Это уже моветон и ненормальное заявление менеджера, такие вещи говорить, работая в нашей стране, очень развитой и самой умной стране в мире. Испанцы хороши в футболе только по одной простой причине – что у них самое лучшее в мире географическое расположение для развития футбола.

Когда Кахигао заявляет такие вещи, мы все понимаем, что у нас не тот хозяин в «Спартаке». Кто должен быть тренером «Спартака»? Я не знаю. Во всeм мире в топ-клубах подбирают специалистов под свой стиль игры. В «Спартаке» такого нет. Есть спартаковские традиции, болельщики, высокопоставленные любители футбола, а есть Кахигао – вот здесь и думай, кто решает, как это будет решаться. Он же не понимает, что есть стиль «Спартака», – сказал Ташуев.

  • «Спартак» на этой неделе уволил Деяна Станковича.
  • Врио назначен Вадим Романов.
  • Поиск нового тренера ведется только на иностранном рынке.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей
Комментарии (4)
Фердя
1763225705
Спартак находится на 6 месте в таблице, но при взгляде на количество комментов на сайте, складывается впечатление… что это чемпион и он на первом месте!
Ответить
aaaaahhhh
1763231192
слушаешь комментаторов во время матча, а потом видишь результат и на ум приходит только ГЫ-ГЫ-ГЫ. каким же все таки дилетантам доверено телевидение.
Ответить
