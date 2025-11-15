Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России

Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России

Сегодня, 15:10
5

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что голкипер «Спартака» Александр Максименко был исключен из состава национальной команды.

«Сейчас не самый лучший период у «Спартака». Я не говорю у Саши Максименко – именно у «Спартака», их колбасит. Они то яркие игры выдают, то делают очень много ошибок в обороне. Саше в такие моменты тяжело, но при этом он сохраняет уверенность.

Максименко нужна передышка, Саша – очень сильный вратарь. Когда он приезжает на тренировки сборной, он показывает свой уровень. Мы доверили ему место в воротах в матче с Иорданией, потому что не сомневались, что он в хорошей форме – Саша это подтвердил», – сказал Кафанов.

  • В этом сезоне Максименко пропустил 21 гол в 15 матчах.
  • У 27-летнего футболиста последний год контракта со «Спартаком».
  • Россия в 18:00 мск начнет товарищеский матч с Чили.

Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр Кафанов Виталий
Комментарии (5)
k611
1763208750
Было бы странно, если бы был вызван
Ответить
Spartak_forv@
1763209981
Так и запишем,Максименко сильный вратарь-но при условии,что у команды в защите все в порядке и нет ударов по их воротам.Это как в анекдоте про пожарника:работа хорошая,но как пожар-хоть увольняйся
Ответить
Этот чумный мир
1763210410
Там и одного Умярова хватит, чтобы жидко обосраться
Ответить
zigbert
1763211542
Другой раз не знаешь что от него ждать. Есть у Максименко и успешные матчи но есть и неудачные. Стабильности в игре ему ещё не хватает.
Ответить
