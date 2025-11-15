Кафанов объяснил непопадание Максименко в состав сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что голкипер «Спартака» Александр Максименко был исключен из состава национальной команды.

«Сейчас не самый лучший период у «Спартака». Я не говорю у Саши Максименко – именно у «Спартака», их колбасит. Они то яркие игры выдают, то делают очень много ошибок в обороне. Саше в такие моменты тяжело, но при этом он сохраняет уверенность.

Максименко нужна передышка, Саша – очень сильный вратарь. Когда он приезжает на тренировки сборной, он показывает свой уровень. Мы доверили ему место в воротах в матче с Иорданией, потому что не сомневались, что он в хорошей форме – Саша это подтвердил», – сказал Кафанов.