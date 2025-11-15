Вердикт Бубнова по увольнению Станковича из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался по отставке главного тренера Деяна Станковича.
«Я считаю, остаюсь при своeм мнении, считаю, что это неправильно. И больше того, если они сейчас начнут гореть, то там уже не о Станковиче будут говорить, там уже будут говорить о совете директоров, о новом руководстве», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Станкович возглавлял «Спартак» с июня 2024 года по 11 ноября 2025-го.
- Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 4-е место в РПЛ.
- Врио главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов.
Источник: «Чемпионат»