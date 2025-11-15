Вердикт Бубнова по увольнению Станковича из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался по отставке главного тренера Деяна Станковича.

«Я считаю, остаюсь при своeм мнении, считаю, что это неправильно. И больше того, если они сейчас начнут гореть, то там уже не о Станковиче будут говорить, там уже будут говорить о совете директоров, о новом руководстве», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».