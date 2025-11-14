Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать

Гусев назвал тренера для «Спартака», за работой которого ему было бы интересно наблюдать

Сегодня, 16:27
2

Комментатор Виктор Гусев высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Он сказал, что ему было бы интересно понаблюдать за работой с красно-белыми Марцела Лички.

– Как вы отреагировали на уход из «Спартака» Деяна Станковича? Почему, на ваш взгляд, это случилось сейчас?

– Станкович нравился, как личность. Все эти крики от бровки, эмоции. Я его очень любил как футболиста.

Но это «Спартак». Сейчас придет следующий тренер, и за двадцать пять лет он будет двадцатым наставником красно-белых. Там только Карпин два раза работал. Плюс к этому были специалисты, исполняющие обязанности тренера. А это еще человек восемь-десять. Это все потому, что «Спартак» не может успокоиться.

Наверное, это хорошо для клуба, когда не рассматривается другой результат, кроме первого места, но иногда там убирали людей, которые вели команду наверх, как Аленичева, например. У него было одно поражение в еврокубках. Дмитрий – звезда и легенда клуба, вылетел. Потом его дело подхватил другой человек и сделал команду чемпионом. Но заложено все было Аленичевым.

Поэтому все в стиле «Спартака». Только золото. Даже никакого пути не может быть. Все нужно сразу. Поэтому когда команду возглавит кто-то новый, надо дать ему поработать. Даже если «Спартак», не дай бог, вылетит из Кубка или займет место в середине таблицы. Дайте тренеру время. Но в «Спартаке» этого не могут.

– У вас есть уверенность, что в «Спартак» придет не Карпин?

– Говорят и про Черчесова тоже, про Личку. Мне, кстати, нравился этот иностранный тренер. Все считали его мягким, но на занятиях он был очень жестким. В Турции у него тоже не получилось. Но мне было бы интересно понаблюдать за его работой в «Спартаке».

Если бы такие наставники, как Личка, Адвокат, вернулись в РПЛ, то избежали бы ненужного периода приспособления к реалиям нашей лиги. Они это уже прошли и могут дальше что-то строить и развиваться на основании своих знаний.

  • Личка руководил в РПЛ «Динамо» и «Оренбургом».
  • «Спартак» сейчас занимает 6-е место в РПЛ с 25 очками после 15 матчей.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Личка Марцел Станкович Деян
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aurora5858
1763128494
Юран,есть шанс,что получится.свой,мотиватор,опытен и хочет работать.
Ответить
Интерес
1763133797
Адвоката в "Спартак", Личку-в "Зенит".Всё, вакансии (в размышлениях) заполнены...
Ответить
