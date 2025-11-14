Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости

Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости

Сегодня, 01:45

ЦСКА думает о возвращении Чалова – известна позиция форварда

У «Ростова» обнаружили долг перед «Зенитом»

Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»

«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками

Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша

Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России – тренер ответил на претензии

Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»

Сафонову разрешили задержаться в России

Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу

Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку

Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026 – известны 29 из 48 участников турнира

