Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости

ЦСКА думает о возвращении Чалова – известна позиция форварда
У «Ростова» обнаружили долг перед «Зенитом»
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России – тренер ответил на претензии
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Сафонову разрешили задержаться в России
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026 – известны 29 из 48 участников турнира
Источник: «Бомбардир»