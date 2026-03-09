Трамп обсудил с премьером Австралии убежище для иранских футболисток

Президент США Дональд Трамп продолжает комментировать ситуацию с возможным возвращением женской сборной Ирана из Австралии в свою страну.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды после вылета из Кубка Азии, а остальные вскоре должны вернуться на родину.

Американский лидер ранее призвал австралийские власти дать убежище спортсменкам.

«Я только что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе по поводу женской сборной Ирана по футболу. Он этим занимается! Пятерых уже устроили, по остальным работа ведется.

Однако некоторые все же считают, что должны вернуться, потому что беспокоятся о безопасности своих семей, в том числе об угрозах в адрес членов семьи, если они не вернутся.

В любом случае премьер-министр очень хорошо справляется с этой довольно деликатной ситуацией. Боже, благослови Австралию!» – написал Трамп в соцсетях.