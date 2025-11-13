Введите ваш ник на сайте
Сафонову разрешили задержаться в России

Вчера, 22:44
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не покинул Россию после исключения из состава национальной сборной.

Парижский клуб разрешил футболисту задержаться на родине еще на несколько дней.

Сафонов планирует провести время с семьей, в том числе с 4-летней дочерью от первого брака.

  • Голкипер в среду сыграл с Перу (1:1) и допустил голевую ошибку.
  • Следующий матч «ПСЖ» – против «Гавра» 22 ноября.
  • Сафонов провел в запасе парижан 25 игр подряд. Его последнее появление на поле датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
  • В прошлом сезоне российский вратарь провел 17 матчей и пропустил 13 голов.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Россия Сафонов Матвей
ZAITZEFF2011
1763066314
Можно совсем не приезжать. Никто не ждет.
Ответить
