Сафонову разрешили задержаться в России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не покинул Россию после исключения из состава национальной сборной.
Парижский клуб разрешил футболисту задержаться на родине еще на несколько дней.
Сафонов планирует провести время с семьей, в том числе с 4-летней дочерью от первого брака.
- Голкипер в среду сыграл с Перу (1:1) и допустил голевую ошибку.
- Следующий матч «ПСЖ» – против «Гавра» 22 ноября.
- Сафонов провел в запасе парижан 25 игр подряд. Его последнее появление на поле датировано 24 мая – это был финал Кубка Франции.
- В прошлом сезоне российский вратарь провел 17 матчей и пропустил 13 голов.
Источник: Le Parisien