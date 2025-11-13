Сафонову разрешили задержаться в России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не покинул Россию после исключения из состава национальной сборной.

Парижский клуб разрешил футболисту задержаться на родине еще на несколько дней.

Сафонов планирует провести время с семьей, в том числе с 4-летней дочерью от первого брака.