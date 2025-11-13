Кафанов проанализировал голевую ошибку Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил действия Матвея Сафонова в эпизоде с пропущенным мячом от Перу.

Алекс Валера сравнял счет на 82-й минуте.

Он пробил с дальней дистанции, застав врасплох Сафонова.

В итоге россияне упустили победу в товарищеском матче – 1:1.

«Момент с голом надо рассматривать отдельно. В остальном – он сыграл правильно во всех ситуациях, атаку начинал.

Если посмотрите на момент с голом, то увидите – Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться, у него поползла левая нога. Он не смог ее вытолкнуть.

Матвей очень переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации. Было ли желание у Матвея остаться на игру против Чили? Мы сразу обговорили, что он сыграет в первом матче. Во втором – другие ребята», – сказал Кафанов.