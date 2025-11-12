Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы об изменениях в составе национальной команды после товарищеской встречи с Перу.
- Сегодняшний матч в Петербурге завершился ничьей 1:1.
- Следующий соперник российской сборной – Чили (15 ноября).
– Правильно понимаем, что легионеры уедут в расположение клубов после этого матча?
– Неправильно понимаете. Сафонов – да, Миранчук и Головин – нет.
– Почему не вызвали вратаря «Зенита» Дениса Адамова?
– Это вопрос к Виталию Кафанову. Сколько надо вратарей вызвать? 5–6? Их и так четверо.
– Кто еще покинет расположение сборной?
– Пока не могу ответить на этот вопрос, надо смотреть. Есть ушибы.
Возможно, Вахания, если не сможет принять участие в тренировочном процессе.
Источник: «Матч ТВ»