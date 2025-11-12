Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу

Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу

Вчера, 23:58
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы об изменениях в составе национальной команды после товарищеской встречи с Перу.

  • Сегодняшний матч в Петербурге завершился ничьей 1:1.
  • Следующий соперник российской сборной – Чили (15 ноября).

– Правильно понимаем, что легионеры уедут в расположение клубов после этого матча?

– Неправильно понимаете. Сафонов – да, Миранчук и Головин – нет.

– Почему не вызвали вратаря «Зенита» Дениса Адамова?

– Это вопрос к Виталию Кафанову. Сколько надо вратарей вызвать? 5–6? Их и так четверо.

– Кто еще покинет расположение сборной?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, надо смотреть. Есть ушибы.

Возможно, Вахания, если не сможет принять участие в тренировочном процессе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Динамо Россия Перу Чили Сафонов Матвей Карпин Валерий
Artemka444
1762981855
Сафонова можно было и не вызывать
Ответить
boris63
1762982322
Сафонов, два матча, два косяка. Зачем вызывать человека в сборную без игровой практики.
Ответить
Каратель помойников
1762997676
Неужели Мэтью закончился? А столько криков-визгов было как только трансфер в ПСЖ состоялся
Ответить
АЛЕКС 58
1763004029
Что то Кафанов ничего не говорит о своём любимчике Моте
Ответить
Garrincha58
1763013662
Помню Карпин говорил игрока без игровой практики не вызываем тогда почему Сафонов здесь? Карпин совсем запутался и это всё благодаря его совмещению
Ответить
zigbert
1763025130
Перевёл стрелки на Кафанова а ведь за результат матча отвечает г.т.
Ответить
