Карпин назвал единственного игрока сборной России, которого отправят в клуб после матча с Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы об изменениях в составе национальной команды после товарищеской встречи с Перу.

Сегодняшний матч в Петербурге завершился ничьей 1:1.

Следующий соперник российской сборной – Чили (15 ноября).

– Правильно понимаем, что легионеры уедут в расположение клубов после этого матча?

– Неправильно понимаете. Сафонов – да, Миранчук и Головин – нет.

– Почему не вызвали вратаря «Зенита» Дениса Адамова?

– Это вопрос к Виталию Кафанову. Сколько надо вратарей вызвать? 5–6? Их и так четверо.

– Кто еще покинет расположение сборной?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, надо смотреть. Есть ушибы.

Возможно, Вахания, если не сможет принять участие в тренировочном процессе.