Адвокат ответил на претензии Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал отрывок из автобиографии Игоря Акинфеева.
Вратарь ЦСКА раскрыл подробности конфликта с нидерландским специалистом, апогеем которого стал Евро-2012.
«Акинфеев был действительно отличным вратарем. К сожалению для него, перед тем Евро он получил очень серьезную травму. Это простая причина того, что он не был первым номером на том турнире.
Я могу понять, что, когда ты не в составе, тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым. Так это работает.
Несмотря на критику Игоря, могу сказать вам, что он был одним из лучших вратарей, которые когда-либо играли в сборной России. Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Адвокат.
- Акинфеев выступал за российскую сборную с 2004 по 2018 год.
- Он пропустил 95 голов в 111 матчах.
Источник: Sport24