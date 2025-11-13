Адвокат ответил на претензии Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал отрывок из автобиографии Игоря Акинфеева.

Вратарь ЦСКА раскрыл подробности конфликта с нидерландским специалистом, апогеем которого стал Евро-2012.

«Акинфеев был действительно отличным вратарем. К сожалению для него, перед тем Евро он получил очень серьезную травму. Это простая причина того, что он не был первым номером на том турнире.

Я могу понять, что, когда ты не в составе, тренер, который тебя не ставит, не будет твоим любимым. Так это работает.

Несмотря на критику Игоря, могу сказать вам, что он был одним из лучших вратарей, которые когда-либо играли в сборной России. Желаю ему всего наилучшего!» – сказал Адвокат.