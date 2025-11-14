Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал тренеров, входивших в шорт-лист «Спартака».

Во вторник клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Временно команду возглавил Вадим Романов.

– Новости из клуба. Процент того, что будет российский тренер у «Спартака» на новый сезон – 1.

Один процент, что это будет россиянин. В шорт-листе из российских тренеров был только Федотов, но до контактов не доходило.

В клубе листали список, близко был Гарсия, на полпути к началу переговоров – Риера.

– Демичелис?

– Такая кандидатура была, но с ним лично никто не переговаривал. «Спартак» отмeл кандидатуру на момент начала переговоров.

– Был ли в этом списке Игор Тудор?

– Насколько знаю, там не было ни одного выходца из Балкан.