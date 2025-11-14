Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал тренеров, входивших в шорт-лист «Спартака».
Во вторник клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Временно команду возглавил Вадим Романов.
– Новости из клуба. Процент того, что будет российский тренер у «Спартака» на новый сезон – 1.
Один процент, что это будет россиянин. В шорт-листе из российских тренеров был только Федотов, но до контактов не доходило.
В клубе листали список, близко был Гарсия, на полпути к началу переговоров – Риера.
– Демичелис?
– Такая кандидатура была, но с ним лично никто не переговаривал. «Спартак» отмeл кандидатуру на момент начала переговоров.
– Был ли в этом списке Игор Тудор?
– Насколько знаю, там не было ни одного выходца из Балкан.
- Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
- Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
- Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
Источник: «Это футбол, брат!»