  • Главная
  • Новости
  Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу

Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу

Сегодня, 01:11
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал тренеров, входивших в шорт-лист «Спартака».

Во вторник клуб отправил в отставку Деяна Станковича. Временно команду возглавил Вадим Романов.

– Новости из клуба. Процент того, что будет российский тренер у «Спартака» на новый сезон – 1.

Один процент, что это будет россиянин. В шорт-листе из российских тренеров был только Федотов, но до контактов не доходило.

В клубе листали список, близко был Гарсия, на полпути к началу переговоров – Риера.

– Демичелис?

– Такая кандидатура была, но с ним лично никто не переговаривал. «Спартак» отмeл кандидатуру на момент начала переговоров.

– Был ли в этом списке Игор Тудор?

– Насколько знаю, там не было ни одного выходца из Балкан.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

