Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»

Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»

Вчера, 20:20
5

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, что спокойно относится к обвинениям в симуляциях.

– История с прозвищем «дельфин». Ты ее сам активно обыгрываешь. По-честному, как ты все это воспринял, когда это только появилось? Помнишь, кто первый назвал тебя так?

– Думаю, болельщики [первые], наверное. Все просто: когда играл в Самаре – много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! [На нем] много фолят». Потом перешел в «Спартак», и все было так же.

Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!» Ну… «Дельфин и» «дельфин». Вообще без разницы. Хоть «кит»!

– А тебя кто-то так называл в команде?

– Да особо нет. Ну, бывает что-нибудь.

– Когда нырнешь?

– Ну да.

– А бывало, что ты специально падал, чтобы заработать пенальти?

– 100%. Думаю, так любой [нападающий] делает.

  • Соболев провел 50 матчей за «Зенит», оформив в них 12+5.
  • Он перешел в петербургский клуб из «Спартака» летом 2024 года за 10 млн евро.

Еще по теме:
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история» 4
Соболев раскрыл подробности конфликта с Тедеско: «Послали друг друга на три буквы» 3
Соболев: «Очень долго ждал переход в «Зенит», поэтому новый контракт от «Спартака» я даже не смотрел» 24
Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1763055083
Соболь уже не дельфин, он акула
Ответить
Хулиганин
1763057751
Похоже на подставу. Видимо Буланову и Андрюшке заказали дельфина. Проще сбагрить в Сочи будет.
Ответить
Pourquoi pas
1763060185
Дельфин??? Нерпа неповоротливая...)))
Ответить
Интерес
1763060416
Кит? Хорошая заявка,но не по делу.
Ответить
Фердя
1763062172
К Соболеву отношусь негативно, но про дельфина сказал как на духу и в этом правда любого нападающего любого клуба!
Ответить
Главные новости
Скандальное удаление Роналду, размер компенсации Станковича, Чалов может вернуться в РПЛ и другие новости
01:45
Известны 29 из 48 участников ЧМ-2026
01:23
Раскрыт список тренеров, которых «Спартак» рассматривал на замену Станковичу
01:11
3
Вторая европейская сборная отобралась на ЧМ-2026
01:00
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
00:43
1
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Роналду провел последний матч в отборах ЧМ, получив прямую красную карточку
00:17
6
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
Вчера, 23:57
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Все новости
Все новости
Гурцкая назвал утопическую ошибку «Спартака»
00:30
Соболев высказался о работе с Абаскалем в «Спартаке»
00:12
2
Стал известен размер компенсации Станковичу за увольнение из «Спартака»
Вчера, 23:47
8
Гурцкая раскрыл, как появилась новость о возможном увольнении Карпина из «Динамо»
Вчера, 23:23
Адвокат ответил на претензии Акинфеева
Вчера, 23:11
ФотоСоболев объяснил «петушиный» жест в матче с ЦСКА
Вчера, 22:55
6
Пономарев одобрил увольнение Станковича из «Спартака»: «Это очень здорово»
Вчера, 22:22
Глушаков составил топ-3 сильнейших тренеров и футболистов, с которыми пересекался
Вчера, 22:10
2
Соболев назвал любимый автомобиль
Вчера, 21:52
9
Агент Дзюбы отреагировал на попытку лишить Артема рекорда по голам за сборную России
Вчера, 21:45
10
Акинфеев раскрыл подробности конфликта с Адвокатом в сборной России
Вчера, 21:27
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша
Вчера, 21:18
8
«Свиньей» атаковать не годится»: Карпина раскритиковали за матч с Перу
Вчера, 20:59
2
В Сербии предположили, где будет тренировать Станкович после ухода из «Спартака»
Вчера, 20:50
ВидеоЛещук объяснил голевую ошибку Сафонова
Вчера, 20:41
Соболев признался, что симулировал: «Ну дельфин и дельфин, вообще без разницы, хоть кит!»
Вчера, 20:20
5
«Динамо» при Карпине провело 1-й круг хуже, чем в сезоне, когда команда вылетела
Вчера, 20:11
1
Абаскаль сделал заявление о возвращении в «Спартак»
Вчера, 19:57
4
Мамаев хочет стажироваться у Карпина: «Для меня это идеальный вариант»
Вчера, 19:45
4
Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух
Вчера, 19:34
Соболев вспомнил, как поиздевался над Слишковичем: «Гениальная история»
Вчера, 19:30
11
Пономарев одним словом описал тренерский уровень Карпина
Вчера, 19:00
8
Тарасов сказал, чем ему понравился Станкович
Вчера, 18:51
Погребняк дал прогноз на зимнего чемпиона РПЛ
Вчера, 18:43
2
Стала известна позиция Чалова по поводу возвращения в РПЛ
Вчера, 18:35
6
Соболев раскрыл подробности конфликта с Тедеско: «Послали друг друга на три буквы»
Вчера, 18:27
3
Мамаев оценил ничью в матче Россия – Перу
Вчера, 18:18
Глушаков: «Легко возглавлю «Спартак», Станкович до такого уровня не дотягивает»
Вчера, 18:06
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 