Слишкович объяснил, что такое спартаковский дух

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, как он понимает спартаковский дух.

– Что такое спартаковский дух?

– Ты чувствуешь, что это клуб, где ожидания просто другие. История клуба, что бывшие игроки и тренеры сделали с этим клубом. Успех, который они получили. Тебя клуб поставил на один уровень с ними. Ты должен держать этот уровень. Минимум.

Если ты не держишь – все, уничтожат тебя болельщики, люди, народ. Это все понятно. Если ты делаешь что-то позитивно, тогда ты супер.

И это, по моему мнению, проблема «Спартака». Очень часто, когда игрок или тренер приезжают и начинают что-то делать позитивно, – это самый лучший! Никогда у нас не было такого игрока, тренера. И эти игроки, тренеры, хотят они этого или нет, начинают чувствовать о себе больше, чем они есть. Все мы люди. Кому-то тяжело контролировать, и он начинает лететь по воздуху.