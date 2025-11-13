Червиченко объяснил, почему «Динамо» не уволит Карпина

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Валерий Карпин продолжит тренировать «Динамо».

«Карпин нормально себя чувствует в «Динамо». Даже не очень большим специалистам заметно, что «Динамо» Карпин начал формировать до того, как туда перешeл.

И нынешняя информация о желании Карпина забрать из «Ростова» Ваханию и Ланговича говорит, что он надолго и собирается фундаментально работать в «Динамо», – заявил Червиченко.