Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу

Сегодня, 11:29
17

Футболисты сборной России жаловались на поле во время товарищеского матча с Перу.

  • Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.
  • Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.
  • 15 ноября Россия примет в Сочи Чили.

Об этом рассказал главный тренер Валерий Карпин.

«Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгиевич, на таком поле быстрее невозможно играть». Выбор стадиона был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось с полем за это время», – сказал Карпин.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Перу Россия Карпин Валерий
Комментарии (17)
Artemka444
1763026000
А где лучше поле??
Ответить
vvv123
1763026185
Ну да, поле виновато, ГЫ!
Ответить
ScarlettOgusania
1763027445
у выдвижного корыта, в которое насыпан грунт для поля стадиона, на стадии строительства была "оптимизирована" высота (вместо требуемых 60 см сделали 50 см), для того чтобы трава росла требуется инсоляция естественным светом, что отсутствует в связи с постоянно закрытой крышей (при дожде зулусы не играют, а мучаются), поле нуждается в периодической прошивке газона и поливе (на совести агрономов) - вот несколько факторов возможного плохого состояния поля на баклан-арене... многие игроки жалуются на то, что некомфортно играть на этом поле, кроме того, духота с газово-болотными запахами непроветриваемого помещения, понижает класс стадиона...
Ответить
Иван Петров 1986
1763028164
У блохастых вместо поля оказался огород. Еще один позор российского футбола.
Ответить
S 1922
1763028533
Баклан арена опозорилась.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1763028710
Не позорились бы отмазами. Так и скажите ОБСПАРТАЧИЛИСЬ. Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1763029818
Тренеришка блин своей несостоятельностью ищет отмазки, а ноги растут от Головкина супер футболиста он годами не играет, а тут вишли бегать надо смотрел на ОККО несколько его матчей просто ходит по полю пешком нашли блин футболиста вчера из за его неточной игры несколько атак сорвались
Ответить
Cleaner
1763030339
Валера СВАЛИЛ все на игроков и на поле. ТРЕНЕРИШКА...(((((((((((((((
Ответить
Scorp 63
1763032862
Команды на поле не было! Вот в чём промблемка. Остальное нет смысла комментировать.
Ответить
Spartak_forv@
1763035640
Они тебе что угодно скажут,лишь бы не играть быстрее.В товарняке убиваться посреди сезона никто не хочет
Ответить
