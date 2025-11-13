Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу

Футболисты сборной России жаловались на поле во время товарищеского матча с Перу.
- Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.
- Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.
- 15 ноября Россия примет в Сочи Чили.
Об этом рассказал главный тренер Валерий Карпин.
«Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгиевич, на таком поле быстрее невозможно играть». Выбор стадиона был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось с полем за это время», – сказал Карпин.
Источник: «Р-Спорт»