Карпин рассказал, на что жаловались игроки сборной России во время матча с Перу

Футболисты сборной России жаловались на поле во время товарищеского матча с Перу.

Товарищеский матч в Санкт-Петербурге закончился вничью со счетом 1:1.

Россияне пропустили на 82-й минуте после дальнего удара Алекса Валеры.

15 ноября Россия примет в Сочи Чили.

Об этом рассказал главный тренер Валерий Карпин.

«Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: «Георгиевич, на таком поле быстрее невозможно играть». Выбор стадиона был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Не знаю, что случилось с полем за это время», – сказал Карпин.