  • Главная
  • Новости
  • Генич прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Генич прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Вчера, 22:28
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Врио главного тренера стал Вадим Романов.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

«Видимо, решение было принято достаточно давно. Станкович поэтому и срывался, что уже знал об этом. Если ты потерял нити управления команды, то клуб принимает решение. И неважно, какие результаты были в последних матчах. Жаль. Хороший мужик, хороший контент делал. Во всех моментах подходил «Спартаку», но увы.

Вадим Романов – это человек, который максимально мотивирован, он ко всему очень серьезно относится. Он очень целеустремленный. Романов несколько лет работал в академии «Спартака», никуда не дергался. Это профессионал до мозга костей, человек, который максимально влюблен в футбол. Но я не знаю, как он поведет себя на этом уровне», – сказал Генич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Генич Константин
Комментарии (1)
1762977430
А поведение воздушно-капельным путём окружению передаётся? Что об этом высокая наука говорит?? Если ДА, то "Спартаку" конец.
