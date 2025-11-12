Введите ваш ник на сайте
  • Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами объяснила, почему Карпина не уволят из «Динамо»

Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами объяснила, почему Карпина не уволят из «Динамо»

Сегодня, 10:32
13

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, не верит в скорую отставку Валерия Карпина из «Динамо».

«Карпина так тянут за уши, что я сомневаюсь, что уволят в ближайшее время. К тому же, он согласовал два трансфера с «Ростовом» (Илья Вахания и Виктор Мелехин – прим. «Бомбардира»). Он свободно выражается в высказываниях «Динамо» – не основная работа. Так, второе. Основное – это сборная».

Не уволят! Поэтому не верю и не буду верить в то, что его уберут. Хорошая крыша», – сообщила Уразбахтина.

  • Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, «Динамо» на замену Карпину рассматривает Станислава Черчесова и Ролана Гусева.

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, выложила фото в соблазнительном боди

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, показала привлекательную фигуру и растяжку

Самая сексуальная спортивная ведущая России, на которую подписан Холанд, похвасталась фигурой в боди

Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Иван Петров 1986
1762934006
Ну губки накачала ! Да там все не свое.
Ответить
suchi-69
1762935909
Шрэксуальная ?
Ответить
СильныйМозг
1762936191
На всех фотках, у нее рот открыт. Это у нее мухоприемник, знают куда лететь.
Ответить
Cleaner
1762936271
У Валеры волосатая лапа в РФС. Пока эта лапа не потеряла власть, Карпину бояться нечего. Так и будет хамить прессе и посылать куда подальше болельщиков.
Ответить
Foxitkuban
1762940564
А кто определил её в "самые сексуальные спортивные ведущие России"? Прыщавые малолетки из редакции бомбардЫра?
Ответить
Аид666
1762942544
Вы ей льстите...
Ответить
Томик
1762949112
Это та, с всегда блестящим на видео лицо? Чем больше блестит, тем более сексуальная?
Ответить
