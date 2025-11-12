Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами объяснила, почему Карпина не уволят из «Динамо»

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, не верит в скорую отставку Валерия Карпина из «Динамо».

«Карпина так тянут за уши, что я сомневаюсь, что уволят в ближайшее время. К тому же, он согласовал два трансфера с «Ростовом» (Илья Вахания и Виктор Мелехин – прим. «Бомбардира»). Он свободно выражается в высказываниях «Динамо» – не основная работа. Так, второе. Основное – это сборная».

Не уволят! Поэтому не верю и не буду верить в то, что его уберут. Хорошая крыша», – сообщила Уразбахтина.

Динамовцы назначили Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Константина Алексеева, «Динамо» на замену Карпину рассматривает Станислава Черчесова и Ролана Гусева.

