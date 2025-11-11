Губерниев пошутил о выборе нового тренера для «Спартака»: «Жду, что назначат кого‑то из великой мексиканской тройки»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» и в шутку посоветовал клубу назначить одного из героев мексиканского сериала «Богатые тоже плачут».

«Мне очень нравится процесс принятия решений. То есть там настолько все неповоротливо в организации, которая назначает Станковича. Давным‑давно было понятно, что его нужно убирать, но очень сильно почему‑то это затянули, сейчас это выглядит глупо и нелепо, потому что команда два матча выиграла и стабилизировала состав.

Вопрос: зачем сейчас‑то тогда? Чего вы ждали? В итоге хуже стало всем. Когда напрашивалось увольнение, нужно было это делать быстро. Сейчас, когда команда два раза выиграла, стабилизировала состав, дайте человеку третий‑четвертый матч сыграть и посмотрите, что из этого выйдет.

Вы же его для этого приглашали! Но что‑то пошло не так. Это выглядит глупо и несвоевременно. Решение по тренерам нужно сразу принимать. Те, кто у них занимаются принятием решений, молодцы, аплодисменты.

Теперь нужно назначить Луиса Альберто Сальватьерру или Дона Альберто Сальватьерру, двух мексиканцев, сына и отца. Кто‑то из них «Спартак» точно вытащит. Есть еще один классный бывший архитектор, но потом футбольный тренер Мендисабаль, он тоже мексиканец, жду, что назначат кого‑то из этой великой мексиканской тройки», – сказал Губерниев.