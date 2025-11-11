Стало известно, почему «Спартак» уволил Станковича, не найдя ему замену

В «Спартаке» приняли решение об отставке Деяна Станковича, поскольку сочли перспективным назначение временного тренера Вадима Романова.

«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.

По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры.

Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – сообщил источник.