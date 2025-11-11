Стало известно, почему «Спартак» уволил Станковича, не найдя ему замену

В «Спартаке» приняли решение об отставке Деяна Станковича, поскольку сочли перспективным назначение временного тренера Вадима Романова.
«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.
По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры.
Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – сообщил источник.
- 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
- Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
- До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.
Источник: «Чемпионат»