  Стало известно, почему «Спартак» уволил Станковича, не найдя ему замену

Стало известно, почему «Спартак» уволил Станковича, не найдя ему замену

Вчера, 23:51
18

В «Спартаке» приняли решение об отставке Деяна Станковича, поскольку сочли перспективным назначение временного тренера Вадима Романова.

«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.

По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры.

Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», – сообщил источник.

  • 47-летний Романов – воспитанник «Спартака».
  • Вадим работает тренером в системе клуба с 2015 года.
  • До вхождения в штаб Станковича он возглавлял молодежную команду спартаковцев.

Позиция «Спартака» насчет возвращения Карпина
«Спартак» может вернуть своего бывшего тренера вместо Станковича 1
Радимов сказал, кого видит следующим тренером «Спартака» 10
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Романов Вадим
папандопала
1762894560
у них там этот, файзуллаев-переводчик есть. который пережил в тарасятнике больше других, но в дурку не отправился) и тренерская лицензия у него, кстати, обнаружилась. игроков всех знает, каждый день на тренировках с ними. и языками владеет. идеальный был вариант на временно исполняющего)
TIMOTHY
1762895119
Слишкович без работы
Pourquoi pas
1762904292
Спартак в своем репертуаре)))
Sergey--google
1762907799
Давайте поставим тренера дюсш без лицензии! Впереди ведь всего ЦСКА и Балтика. А у Романова богатейший опыт - 0 игр со взрослыми профессиональными командами. "Это какой-то... позор..." (с)
Artemka444
1762918439
Смешно
oyabun
1762920252
То есть каждый, буквально, футболист подошёл к руководству и сказал "Знаете, мы доверяем больше Романову, поэтому давайте ка серба уволим". Смешное объяснение.
timon2401
1762921311
Особенно россияне… Важный аргумент, конечно… Особенно когда их в составе трое-четверо (и троих как минимум гнать надо)… Надеюсь, он состав не по принципу «землячества» формировать будет, Романов этот.
Garrincha58
1762925101
Фамилия то знатная поглядим как он там себя проявит
Интерес
1762929549
"Вадим в состоянии продержаться ДАЖЕ до зимы"...Одуреть, обрисованные перспективы, почти пафосные!
