  • Главная
  • Новости
  «Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом

Сегодня, 17:05
38

Кандидат филологических наук, научный сотрудник факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Александр Пиперски разобрал скандальный диалог главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и грозненского журналиста Адама Ахмадова.

Расшифровывая слова тренера, Пиперски обратил внимание, что серб, уходя с интервью, жестко оскорбил Ахмадова, сказав: «Смраде један! *** те у уста», что можно перевести с сербского на русский как «Вонючка, трахал тебя в рот».

Всего в ходе беседы с Ахмадовым Станкович использовал четыре языка: итальянский, английский, сербский и русский.

Источник: телеграм-канал Александра Пиперски
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Ахмат Станкович Деян
Комментарии (40)
Феликс Михайлов
1762874607
Станкович хочет вернуться домой, как "Груз-200".
Ответить
sochi-2013
1762874679
Фу, мерзость. В первую очередь ББР!
Ответить
Semenycch
1762874901
Вот почему болельщики Спартака, украинцы и безмозглые и бессовестные женщины так похожи в моральном плане? Все перечисленные группы людей способны оправдать любое преступление, любую подлость и низость ради собственного низколобого и убогого ничтожного интереса! Ни совести, ни чести, ни человеческого достоинства! Я убежден, что достойные люди не могут болеть за Спартак, так же как поддерживать нацизм и античеловеческую политику зеленого недопрезедента, так же как любить и уважать модели женщин! Обратите внимание, никто из болельщиков Спартака не стал критиковать этого горе тренера за подобающее и оскорбительное поведение!
Ответить
ziborock
1762875225
Примечательно что понабежавшие защитники совести и морали в основном те кто здесь за выражением в карман не лезет, и преимущественно питерские! Совпадение?!)))
Ответить
Everest13
1762875531
Да уж а если я так пишу меня сразу банят))), это не справедливо )))
Ответить
Everest13
1762875690
Как он хочет уехать и как будто никто не слышит и не понимает))), отпустите его уже, большего и лучшего для команды он уже не сделает
Ответить
Номэд
1762876964
Вонючка, это про бом.жей. гыгыгы.
Ответить
Чилим.
1762877249
А не хочет ли Бомбардир сам себя забанить за эту напечатку? Навечно!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762877462
Стыдоба от хряков прёт со свех сторон. Расформировать антинародных. Гыгыгы
Ответить
Тинез Розоп
1762880439
Двойные стандарты. Редакторам можно писать такие слова, а нам нет…(СВОБОДУ)
Ответить
