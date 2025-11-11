«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом

Кандидат филологических наук, научный сотрудник факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Александр Пиперски разобрал скандальный диалог главного тренера «Спартака» Деяна Станковича и грозненского журналиста Адама Ахмадова.

Расшифровывая слова тренера, Пиперски обратил внимание, что серб, уходя с интервью, жестко оскорбил Ахмадова, сказав: «Смраде један! *** те у уста», что можно перевести с сербского на русский как «Вонючка, трахал тебя в рот».

Всего в ходе беседы с Ахмадовым Станкович использовал четыре языка: итальянский, английский, сербский и русский.