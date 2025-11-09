Станкович вступил в конфликт с журналистами после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сорвался на журналиста после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
Сербу не понравились вопросы грозненского корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова.
– Что в конце вы кричали судье?
– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.
– Спасибо. Удачи в дальнейшем.
– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?
Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.
– Вы закончили? Спасибо вам большое.
– Чего вы хотите? Чего вы хотите?
- После прошлого матча с «Локомотивом» Станкович говорил, что устал и хочет домой.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник – ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»