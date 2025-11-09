Станкович вступил в конфликт с журналистами после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сорвался на журналиста после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Сербу не понравились вопросы грозненского корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова.

– Что в конце вы кричали судье?

– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.

– Спасибо. Удачи в дальнейшем.

– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?

Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

– Вы закончили? Спасибо вам большое.

– Чего вы хотите? Чего вы хотите?