Станкович вступил в конфликт с журналистами после матча с «Ахматом»

9 ноября, 20:28
16

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сорвался на журналиста после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Сербу не понравились вопросы грозненского корреспондента «Матч ТВ» Адама Ахмадова.

– Что в конце вы кричали судье?

– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.

– Спасибо. Удачи в дальнейшем.

– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?

Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

– Вы закончили? Спасибо вам большое.

– Чего вы хотите? Чего вы хотите?

  • После прошлого матча с «Локомотивом» Станкович говорил, что устал и хочет домой.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – ЦСКА.

Тинез Розоп
1762710396
Ну а в самом то деле так и есть. Всё на провокациях у этих желтушниках…( наш сайт недалеко ушёл)
Ответить
Константин-Шапкин-google
1762711664
Да нах.послал их и всего делов
Ответить
subbotaspartak
1762711821
Журналюг футбол не интересует, это привилегия допущенных в студию болтунов.
Ответить
andr45
1762712919
ПРЫЩ ГУГНЯВЫЙ Что в конце вы кричали судье? СТАНКОВИЧ «Нет, я поприветствовал Богосаваца (сербского игрока в составе «Ахмата») Не знаю, о чем вы говорите. У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?» ПОЭТОМУ ЗАМЕТКА ДОЛЖНА НАЗЫВАТЬСЯ «ЗАКАЗНАЯ ПРОВОКАЦИЯ, КОТОРАЯ НЕ УДАЛАСЬ»
Ответить
oyabun
1762713850
Ну взрослый же, опытный мужик. Зачем так реагировать на провокации?
Ответить
olesk
1762720092
Мужик, только за это его надо оставить в клубе!
Ответить
Rad Meat
1762723662
А вообще, ПОЧЕМУ в Грозном вечно комментирует их болельщик местный !?!?!? Они особенные,что ли ? Почему на матчах Самары или Спартака нет своего комментатора !?! Пусть тогда кто дома играет второй комментатор белка команды должен быть...
Ответить
Oldtrafford83
1762751946
Всё правильно Деян сделал, ибо нейух!!!
Ответить
avera
1762796967
А задающий вопрос хрен что-нибудь знает об этике?
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762845452
правильно все сказал.... эти прости-господи живут провокациями. надо было жестче ответить- так, как эти представители древней профессии и заслуживают...
Ответить
