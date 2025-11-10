Карпин ответил, что будет с Нгамале после публичного скандала

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о ситуации с вингером московского клуба Муми Нгамале.

Бывшая девушка камерунца – блогер Никки Сии – рассказала об измене со стороны футболиста.

После этого он выставил ее из квартиры.

– Ситуация с Нгамале? Это влияет на него как на футболиста.

– Будет ли он играть в «Динамо» после этого?

– А он играет? Он иногда выходит, может, так же и будет дальше выходить.

– Знали ли вы про эти нарушения режима Нгамале?

– Про эти нет. Знал о том, что он опоздал на теорию или на тренировку. Этого было достаточно, а потом он был отстранен.

– Что будет Муми за все эти нарушения?

– Это вопрос к клубу.

– Его девушка передавала его слова, что вы его достали. Какие у вас отношения с ним?

– У меня с ним рабочие отношения, а про отношения Нгамале со мной надо у него спрашивать.