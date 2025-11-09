Футболист «Динамо» изменил девушке после проигрыша «Акрону» и выставил ее из квартиры

Девушка нападающего «Динамо» Муми Нгамале Никки Сии в телеграм-канале подробно рассказала об измене футболиста. Это произошло минувшей ночью.

Итогом разлада стало выселение девушки из квартиры игрока в «Москва-Сити».

«Я была настоящей, и мне не за что винить себя, я сделала все возможное. Есть люди, которые не умеют любить, они не умеют быть верными, честными и открытыми. Мне не повезло, эти отношения оказались большой ошибкой.

Забрал мои ключи и сказал: «Заберешь свои вещи потом». Он делал это, чтобы сделать мне сейчас еще хуже, еще больнее, чтобы уничтожить меня до конца. Говорил лишь о своей репутации, как я плохо поступила, что выставила это, вау…

Сегодня была самая трудная ночь в моей жизни. Я разочарована, и я не знаю, как теперь доверять людям. Я так любила, что дала предать себя, разрушить и разбить мне сердце. Забавно, но он говорил мне «без доверия нет любви», а он оказался точно не тем, кому можно доверять.

Вот когда ты видишь настоящее лицо человека, когда осознаешь, что он живет в своей реальности, где есть только он, его чувства и эмоции. Он будет говорить «люблю», а потом ехать к другой девушке, он будет говорить о семье, но потом писать кому-то о секси-фото. Он будет клясться своей дочерью, что он не изменял, но потом однажды ты откроешь его телефон, и это тебя уничтожит.

Верить в бога, говорить, что ты хороший человек, клясться, говорить о чести и верности… Надеюсь, ни один мужчина так не поступит с его дочерью, как он поступил сегодня со мной», – высказалась Никки.