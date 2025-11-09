Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболист «Динамо» изменил девушке после проигрыша «Акрону» и выставил ее из квартиры

Футболист «Динамо» изменил девушке после проигрыша «Акрону» и выставил ее из квартиры

9 ноября, 16:07
22

Девушка нападающего «Динамо» Муми Нгамале Никки Сии в телеграм-канале подробно рассказала об измене футболиста. Это произошло минувшей ночью.

Итогом разлада стало выселение девушки из квартиры игрока в «Москва-Сити».

«Я была настоящей, и мне не за что винить себя, я сделала все возможное. Есть люди, которые не умеют любить, они не умеют быть верными, честными и открытыми. Мне не повезло, эти отношения оказались большой ошибкой.

Забрал мои ключи и сказал: «Заберешь свои вещи потом». Он делал это, чтобы сделать мне сейчас еще хуже, еще больнее, чтобы уничтожить меня до конца. Говорил лишь о своей репутации, как я плохо поступила, что выставила это, вау…

Сегодня была самая трудная ночь в моей жизни. Я разочарована, и я не знаю, как теперь доверять людям. Я так любила, что дала предать себя, разрушить и разбить мне сердце. Забавно, но он говорил мне «без доверия нет любви», а он оказался точно не тем, кому можно доверять.

Вот когда ты видишь настоящее лицо человека, когда осознаешь, что он живет в своей реальности, где есть только он, его чувства и эмоции. Он будет говорить «люблю», а потом ехать к другой девушке, он будет говорить о семье, но потом писать кому-то о секси-фото. Он будет клясться своей дочерью, что он не изменял, но потом однажды ты откроешь его телефон, и это тебя уничтожит.

Верить в бога, говорить, что ты хороший человек, клясться, говорить о чести и верности… Надеюсь, ни один мужчина так не поступит с его дочерью, как он поступил сегодня со мной», – высказалась Никки.

  • Известно, что Нгамале раздражает главного тренера Валерия Карпина.
  • Рыночная стоимость нападающего – 3,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Динамо» истекает следующим летом.

Еще по теме:
Карпин ответил, что будет с Нгамале после публичного скандала 2
Агент Нгамале прокомментировал скандал с участием динамовца 2
Игрок «Динамо» повздорил с охранниками своей бывшей девушки 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Акрон Нгамале Муми
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1762695524
ваще вОООООТ так ПО.....да и она стремная....даже сделаная...)
Ответить
MaxRnD
1762695965
==Есть люди, которые не умеют любить, они не умеют быть верными, честными и открытыми== Есть люди, которые умеют, - это слесари, токари, трактористы, дворники и пр. Они ждут тебя
Ответить
rammax fcsm
1762696341
Nиггерская забабловая подстилка сдав ключи пердует назад в Задрищенск.... ХаХаХаХа
Ответить
Povedkin
1762697199
изменил девушке после проигрыша «Акрону»------ Вот что проигрыша «Акрону» с футболерами делает.Гы гы
Ответить
Иван Петров 1986
1762697224
Вот это новость!
Ответить
subbotaspartak
1762697699
Так подай в суд на Акрон, в РФС, В УЕФА, а пока уефа...
Ответить
FWSPM
1762697908
экскортница чернильная таких не грамма не жалко...еще что то там про любовь и измену мычать совести хватает...у него таких как ты два гарема один в москве другой на родине)))
Ответить
Чилим.
1762700344
Глобальная футбольная катастрофа. Как жить то теперь...
Ответить
spam2009
1762703551
очередная шаболда повелась на бабки
Ответить
Рукаку
1762704571
Замухрышка из деревни (буквально), Ника Черемисинова, ранее встречавшаяся с кавказцем, возмущена, что ей напихали полное лукошко и выкинули, как мусор? Ну так она им и является по сути. Прыгнула на блэк дик из-за денег, ну так желающих кроме нее в Москве полно, полные клубы таких пилоток. В общем не жалко ее ни разу, а выставлять на обозрение личную переписку не красиво, другие еще подумают теперь, стоит с ней что-то иметь
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
1
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
42
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
4
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
3
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
14
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
37
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 