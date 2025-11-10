«Атлетико» анонсировал смену владельцев

В 2026 году «Атлетико» перейдет во владение американского инвестиционного фонда Apollo Sports Capital.

Мадридский клуб объявил о договоренности по поводу продажи контрольного пакета акций.

Окончательное закрытие сделки, включая получение разрешений регулирующих органов, запланировано на первый квартал следующего года.

Генеральный директор Мигель Анхель Хиль и председатель совета директоров Энрике Сересо продолжат руководить «Атлетико», чтобы обеспечить преемственность проекта.

«Инвестиции ASC укрепят позиции нашего клуба среди футбольной элиты и поддержат наше стремление к долгосрочному успеху для миллионов болельщиков по всему миру.

Будучи долгосрочными инвесторами, ASC и действующие акционеры будут сотрудничать с руководством «Атлетико» для укрепления финансовой стабильности, спортивной конкурентоспособности и вклада клуба в развитие общества.

Акционеры планируют предоставить новый капитал для поддержки долгосрочных планов клуба, включая дальнейшие инвестиции в команды «Атлетико» и крупные инфраструктурные проекты», – говорится в официальном заявлении.