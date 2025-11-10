Введите ваш ник на сайте
  • КДК рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»

Вчера, 12:59
1

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания комитета после первых матчей 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо Мх» – ЦСКА: выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Манеля Эспозито. И болельщики «Динамо» (Махачкала) скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА.

«Зенит» – «Динамо»: массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Динамо», «Спартака» и Москвы.

«Оренбург» – «Краснодар»: неподобающее поведение «Оренбурга» – семь предупреждений в составе одной команды.

«Спартак» – «Локомотив»: массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА. И в этом же матче массовое скандирование болельщиками «Локомотива» оскорбительных выражений и ненормативной лексики в адрес «Спартака», – рассказал Григорьянц.

  • Игры прошли 5-6 ноября.
  • Ответные матчи состоятся 26-27 ноября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Локомотив Динамо Мх Оренбург ЦСКА Григорьянц Артур
Айболид
1762772661
"....массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Локомотива» и ЦСКА." А про Зенит побоялись хрюкать .)
