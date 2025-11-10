Журавель назвал слова Станковича в адрес журналиста «быковатым наездом»

Комментатор Тимур Журавель высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после гостевого матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Спич Деяна Станковича про усталость был после победы над «Локо», после победы над «Ахматом» – быковатый наезд на нашего корреспондента Адама Ахмадова.

То есть, Деян срывается и негативит даже на фоне побед. На этом фоне абитуриент [Гильермо] Абаскаль был примером самообладания.

Отпустите уже человека. Или ждeм, когда он на силовой пойдeт?» – написал Журавель.