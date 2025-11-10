Грозненский журналист – о Станковиче: «Он хочет, чтобы я кланялся?»

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов высказался о своем поведении во время флэш-интервью с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

Серб выразил недовольство после вопроса журналиста о судействе во время интервью по итогам гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

– Со своей стороны вы вели себя корректно?

– Да. Я улыбнулся и пожелал удачи. Что мне нужно было сделать? Он хочет, чтобы я кланялся? Считаю, что я сделал всe правильно. Конечно, ситуация не рядовая. Но если бы я еще что‑то сказал, то это ни к чему хорошему бы не привело. Тем более здесь люди, всe на камерах, всe официально. Я не могу вести себя так, как повел бы в частной ситуации. Некоторые люди пользуются этим и вот так себя ведут.