  • Главная
  • Новости
  Грозненский журналист – о Станковиче: «Он хочет, чтобы я кланялся?»

Грозненский журналист – о Станковиче: «Он хочет, чтобы я кланялся?»

Вчера, 10:10
15

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов высказался о своем поведении во время флэш-интервью с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

Серб выразил недовольство после вопроса журналиста о судействе во время интервью по итогам гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

– Со своей стороны вы вели себя корректно?

– Да. Я улыбнулся и пожелал удачи. Что мне нужно было сделать? Он хочет, чтобы я кланялся? Считаю, что я сделал всe правильно. Конечно, ситуация не рядовая. Но если бы я еще что‑то сказал, то это ни к чему хорошему бы не привело. Тем более здесь люди, всe на камерах, всe официально. Я не могу вести себя так, как повел бы в частной ситуации. Некоторые люди пользуются этим и вот так себя ведут.

  • После матча Станкович был недоволен вопросами журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил сотрудника канала в провокации.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после первого круга с 25 очками.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Станкович Деян
andr45
1762759465
Читая эту наглую похвальбу грозненского щелкопера, я вспоминаю заложников больницах, роддомах, театрах, невольничьи рынки в Гудермесе, зинданы в дворах чеченских крестьян и думаю: Как же был прав СТАЛИН
Ответить
FWSPM
1762759910
У станка накипело от тупых воросов вот и сорвался там где можно было и воздержаться. Успокоительные не стоит игногировать раз нервы не в порядке
Ответить
Kollljan
1762760091
Посмотрите, как ведут себя эти чеченцы в Москве. В метро, в магазинах, в ресторанах и т.д. И задайте себе вопрос: люди это вообще?
Ответить
...уефан
1762761328
...репортёры - позёры и провокаторы. Комментаторы - клоуны и аниматоры. Аналитики - бестолковые аматоры. И всё это - газпромовское Матч ТВ...
Ответить
rash1959
1762762015
А может он хочет, чтобы ты вообще не вставал.
Ответить
рылы
1762762990
хряки всем стадом разом повыскакивали из бачков и давай хрюкать на журналиста! который реально ничего не сделал. обычный вопрос задал - а лысый психопат с цепи сорвался.
Ответить
Хулиганин
1762763851
Для всех этих медийных хмырьков любое упоминание в прессе, кроме некролога, идет на пользу. Кто слышал про этого Адама до этого. А теперь звездень. Так еще и подсидит губошлепа или чердака.
Ответить
Cleaner
1762767629
Бумагомарака ты, а не журналист.(
Ответить
Oldtrafford83
1762837842
По моему этот паренёк просто лишнего пуха на себя накидывает))
Ответить
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 