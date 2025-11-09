Рабинер оценил «бычку» Станковича с грозненским журналистом

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча с «Ахматом» (2:1).

«Деян тем временем психанул на флеш-интервью, а потом не пришел на пресс-конференцию под предлогом сорванного голоса (видимо, в этот момент).

Ну, вообще-то корреспонденту было что спросить и об игре, о дубле Солари, о том, как раскрывается Дмитриев, о том, сработал ли сохранившийся с «Локо» состав... Было о чем. И всегда есть. Но вторым пошел вопрос о том, что он говорил судье.

Но «бычка» Станковича, на мой взгляд, неоправданна, у нее не было никак реальных оснований, никто его не провоцировал. В общем, по мне, непрофессиональная работа с обеих сторон», – написал Рабинер.