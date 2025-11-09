Введите ваш ник на сайте
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ахматом»

9 ноября, 19:41

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

  • У «Спартака» дубль оформил Пабло Солари.
  • Москвичи остались на 6-м месте.
  • Следующий соперник – ЦСКА.

«Показательно, что «Спартак» очень уверенно провел концовку. Понятно, что мяч полностью был у «Ахмата», но моменты отсутствовали. Грозненцы били только из-за штрафной и только по воробьям. На последней добавленной минуте, правда, судья придумал штрафной, но Мелкадзе пробил в стенку – одного мяча в этот день с него, в отличие от Солари, оказалось достаточно.

«Ахмат» в целом действовал неплохо (13-6 по ударам, в створ поровну, большой перевес хозяев и по угловым), быстро вернул интригу при 0:2, провел еще 10-15 приличных минут с остротой. Но «Спартак» этот порыв погасил и, ударно начав оба тайма, наиграл на победу. И это были не три обязательных очка, а качественный выигрыш в гостях у совсем непростого соперника. Хотя при 2:1 хотелось бы видеть лучший контроль мяча у «Спартака», – прав Евгений Ловчев. Но хорошо то, что не было никакого хаоса сзади. С каждым матчем, отмечу, всe увереннее чувствует себя Ву.

Персонально рад за Дмитриева, который не только отдал голевую Солари, но и уже при 2:1 в очень непростой ситуации выбил мяч из-под уже врывавшегося а штрафную Садулаева. То есть Игорь прибавляет и как защитник. А лучший игрок матча – безусловно, Солари. Тут и обсуждать нечего.

Повторю то, что сказал в перерыве: «Спартак» выиграл и прилично сыграл потому, что после отличной кубковой встречи с «Локомотивом» Деян Станкович не стал ничего придумывать с составом.

А еще одну причину сегодняшней победы «Спартака» вижу в концовке предыдущего матча чемпионата в Краснодаре. В той игре 89 минут все выглядело безнадежно, но потом – два удаления у «быков», гол Ливая, давление до последней секунды. Футболисты, выдав такую концовку, сами вернули уважение к самим себе. Две последующие игры стали в том числе результатом этой, казалось бы, мелочи, которая на самом деле вовсе не мелочь», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак
