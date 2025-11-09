Стали известны стартовые составы на матч 15 тура чемпионата России в котором сыграют «Ахмат» и «Спартак». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Касинтура, Ибишев, Исмаэл, Садулаев, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Станислав Черчесов

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

