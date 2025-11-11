Конфликтовавший со Станковичем журналист из Грозного высказался об увольнении серба из «Спартака»

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов дал комментарий по поводу отставки Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

У корреспондента произошел конфликт с сербским специалистом после воскресной победы «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

Станкович накричал на Ахмадова, обвинив журналиста в провокации.

– «Спартак» объявил об уходе Станковича. Болельщики в комментариях пишут, что вы его «уволили». Как восприняли эту новость?

– Об увольнении Станковича узнал от вас, когда готовился к записи на канале. Не следил за событиями вокруг него. Пытался пару дней абстрагироваться от этой ситуации, но не очень получилось.

Болельщики пишут, что его «уволил» я, но я не мог на это повлиять. Думаю, и так все к этому шло. Ждали паузы, чтобы по итогам первого круга принять окончательное решение.

Результаты за эти полтора года никого не устраивали, судя по всему, и поведение тоже не устраивает руководство «Спартака». Это серьезный клуб, который следит за своим имиджем.

Очень грамотно ведет себя по отношению к болельщикам и СМИ. Им такие движения не интересны. Но я никак к этому не причастен.