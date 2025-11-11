Введите ваш ник на сайте
  • Конфликтовавший со Станковичем журналист из Грозного высказался об увольнении серба из «Спартака»

Конфликтовавший со Станковичем журналист из Грозного высказался об увольнении серба из «Спартака»

Вчера, 23:11
2

Журналист «Матч ТВ» Адам Ахмадов дал комментарий по поводу отставки Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

  • У корреспондента произошел конфликт с сербским специалистом после воскресной победы «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.
  • Станкович накричал на Ахмадова, обвинив журналиста в провокации.

– «Спартак» объявил об уходе Станковича. Болельщики в комментариях пишут, что вы его «уволили». Как восприняли эту новость?

– Об увольнении Станковича узнал от вас, когда готовился к записи на канале. Не следил за событиями вокруг него. Пытался пару дней абстрагироваться от этой ситуации, но не очень получилось.

Болельщики пишут, что его «уволил» я, но я не мог на это повлиять. Думаю, и так все к этому шло. Ждали паузы, чтобы по итогам первого круга принять окончательное решение.

Результаты за эти полтора года никого не устраивали, судя по всему, и поведение тоже не устраивает руководство «Спартака». Это серьезный клуб, который следит за своим имиджем.

Очень грамотно ведет себя по отношению к болельщикам и СМИ. Им такие движения не интересны. Но я никак к этому не причастен.

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Станкович Деян
TIMOTHY
1762895575
Серьезный клуб) ахахах) вечно 6-10 место и серьёзный)
МАТЧ ТВ - гав..но
1762904981
Ты продажный журналюга никому не интересен...пиаришься за счет Великой команды...так бы про тебя никто и не вспомнил...тебе нужно на Станковича молиться, как на человека с а=помощью которого тебя вспомнили...
