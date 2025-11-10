Радимов оценил скандальное поведение Станковича в Грозном

Владислав Радимов прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ».

Это произошло после гостевой победы над «Ахматом» (2:1).

Станкович сорвался после вопроса о судействе.

«Думаю, что Станкович на грани нервного срыва. Да, понятно, что тренер «Спартака» всегда будет под давлением, это одна из самых популярных команд нашей страны. Но, когда ты приходишь в клуб, ты должен это понимать.

Мне еще резануло слух, что не так давно Станкович сказал, что он иностранец и поэтому к нему так относятся. Абсолютно не так. Так, как относились журналисты к Абаскалю, не сравнить со Станковичем. Только из‑за того, что у него хорошее футбольное прошлое в качестве игрока, поэтому футболисты ему верят и доверяют.

Но вот так вести себя по отношению к журналисту нельзя, ничего криминального он не спросил. И самое страшное, что извинения принесли люди из «Спартака», но не сам Станкович.

Если бы, сорвавшись на флеше, он пришел бы на пресс‑конференцию и извинился, то выглядел гораздо симпатичнее.