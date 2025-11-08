Мостовой призвал Карпина уволиться

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой призвал Валерия Карпина сделать выбор: либо «Динамо», либо сборная.

В 15-м туре РПЛ «Динамо» уступило дома «Акрону» (1:2).

«Динамо» занимает 10-е место.

Следующий соперник – «Динамо Мх».

«О Карпине я говорил в начале сезона, когда «Динамо» подписало его. Когда Карпин говорит, что устал в «Ростове» и через две недели подписал контракт с «Динамо» (смеeтся). Сам Карпин говорит: «Ну уберeте и что? Останусь в сборной».

Моe мнение: совмещение работы в клубе и сборной – непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. Мешает это или помогает? Не знаю. Обыграют «Зенит» – скажут, что всe нормально. В футболе давным-давно всe придумано», – сказал Мостовой.