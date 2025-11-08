Введите ваш ник на сайте
Карпин – об эмоциональном состоянии: «Хочу к жене и дочке»

8 ноября, 22:06
9

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил свое состояние после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

– Какое у вас эмоциональное состояние после 15 туров? Деян Станкович сказал, что устал. У вас есть усталость?

– Я к жене и дочке тоже хочу. А по поводу усталости… она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость.

Понятно, что это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно… Но играешь неплохо, а пропускаешь «дешевые» голы практически в каждой игре, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов.

  • «Динамо» занимает 10-е место.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх».
  • «Динамо» без трофеев с 1995 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762630047
_ типичный гопарь, даже анализировать здраво не может
Ответить
FWSPM
1762630635
так перестань играть с высокой линией защиты когда у тебя защитники уровня фнл и все пойдет на лад. но можно и дальше наступать на теже грабли
Ответить
Кривая да нелёгкая
1762630992
На него не давит так как на футболистов
Ответить
Кривая да нелёгкая
1762631000
Бедняга
Ответить
neim
1762631419
Личка тоже весной чего-то там захотел, причем в открытую сказав об этом. Отпустите уже и этого физрука к жене, дочке и маме.
Ответить
Mirak92
1762635839
Так нах.... вы занимаетесь этим??? Вы когда нибудь слышали, что бы к примеру врач такой на операции залажал и сказал что это все, потому что к дочке с женой хочу!... бабы безалаберные
Ответить
Foxitkuban
1762663976
Нытик
Ответить
JIEGEHDA
1762664492
Вот именно поэтому тебя называют физруком а не тренером. Физрук тот кто как и я и многие тут могут стоять как ты и кричать умные слова . А тренер это тот кто может и мотивировать, и поддержать , и узнать сильные слабые стороны игроков и подстраиваться под них . Тем самым чтобы команда стала только сильнее. Ну не может Фомин быть как Глебов . Не используй . Дай другие задачи. Его принципы важнее оказывается . Вот поэтому и на дне . А защита Динамо выдает 1/7 матчей каких то . Жалко что Зениту не повезло с реализацией. Надо было их ушатать чтобы быстрее отправить Эстонца домой к Жене которая должна 4 раза в год отдыхать ездить
Ответить
  • Читайте нас: 