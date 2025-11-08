Карпин – об эмоциональном состоянии: «Хочу к жене и дочке»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил свое состояние после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

– Какое у вас эмоциональное состояние после 15 туров? Деян Станкович сказал, что устал. У вас есть усталость?

– Я к жене и дочке тоже хочу. А по поводу усталости… она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость.

Понятно, что это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно… Но играешь неплохо, а пропускаешь «дешевые» голы практически в каждой игре, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов.