  • Главная
  • Новости
  • Карпина назвали слабым тренером, «которого искусственно сделали»

Карпина назвали слабым тренером, «которого искусственно сделали»

8 ноября, 19:00
29

Алан Агузаров, представитель главного тренера «Акрона» Заура Тедеева, высказался о победе команды над «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Заур просто умница! Безумно горжусь им! Говорил много раз, таких тренеров, как Тедеев, единицы! У него огромное будущее и куча побед впереди!

В целом, я не сомневался, что по-тренерски Заур переиграет Валерия Карпина. Здесь не надо быть сильно умным, чтоб понимать элементарное. Карпин слабый тренер, которого искусственно сделали. «Динамо» так плохо, как в этом сезоне, играло, наверное, только в год вылета из РПЛ. Но даже тогда они набрали больше очков после первого круга, чем сейчас!

Как можно было вообще умудриться из команды, борющейся за чемпионство, сделать середняка чемпионата за полгода? При том, что тебе на откуп отдали трансферную политику, взяли ко всем, кто был и боролся за золото, еще и тех кого ты хотел. И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили? Вылететь? Думаю, он сможет, для него нет ничего невозможного.

Представьте теперь, что вместо Карпина, летом пришел бы Черчесов? Даже теоретически можно было бы представить, что «Динамо» было бы там, где находится сейчас? Смешно, правда?» – сказал Агузаров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Карпин Валерий Тедеев Заур
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1762620261
Я еще летом говорил, что Карпин как тренер - ноль и Динамо с ним хлебнёт. Непонятно только, почему руководство его до сих пор держит.
Ответить
Фердя
1762622038
Просто Динамо не его команда а вот первая лига это его тема!
Ответить
Безлимит
1762622952
Остается только один вопрос--- кто они, те кто Карпина искусственно сделал ?
Ответить
RUSARM
1762623013
карп физрук,а тем более совмещающий,ему платят хорошие бабки вот и все,что ему нужно
Ответить
andr45
1762623104
АГУЗАРОВ «И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили?» Федун его давно раскусил) «Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик. Если вспомнить человека, о котором вы сказали, о господине Карпине, то когда он пришел, бюджет увеличился в три раза. А результаты не изменились. Да, мы с ним дважды взяли серебро, но мы и без него были вторыми. За меньшие деньги. »
Ответить
andr45
1762623191
АГУЗАРОВ «И что этому человеку нужно сделать, чтоб его раскусили?» Федун его давно раскусил) «Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик. Если вспомнить человека, о котором вы сказали, о господине Карпине, то когда он пришел, бюджет увеличился в три раза. А результаты не изменились. Да, мы с ним дважды взяли серебро, но мы и без него были вторыми. За меньшие деньги. »
Ответить
Безлимит
1762623411
Агузаров не родственник ли Жанны Агузаровой ?Братишка наверное.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1762623884
Шёл бы ты со своим Зауром за самую высокую гору своего Кавказа.
Ответить
sochi-2013
1762627593
Не тренер он вообще, а хозяйственник. Вернее теневой воротила.
Ответить
DeStar
1762630904
так и есть.
Ответить
