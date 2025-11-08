Червиченко: «У «Спартака» есть 2 варианта, как поступить со Станковичем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.

Красно-белые накануне победили «Локомотив» (3:1) в Кубке.

После игры сербский специалист заявил, что готов к отставке, он устал и хочет домой.

У Станковича контракт до 2027 года.

«Мы же не знаем, что написано в контракте у Станковича – есть ли какие-то задачи, которые обозначены и прописаны. Если, например, заканчивать первый круг РПЛ на каком-то месте ниже пятого – является ли это поводом для расторжения контракта без неустойки? Мне сложно сказать. Тут вопрос, с кем договариваются и кого хотят взять вместо Станковича.

Есть, конечно, два варианта – ничего не трогать до зимнего перерыва и уже после него дать новому человеку полностью заниматься командой в оставшиеся три месяца, либо взять сейчас, чтобы он посмотрел в деле команду в оставшихся трeх-четырeх турах, чтобы делать какие-то выводы под зиму.

Я так это себе вижу. Но у них же для этого есть великий спортивный директор Кахигао, который должен эти вопросы решать. Понимаю, что ему хочется заниматься только «купи-продай», но вообще-то это полностью его вопрос», – сказал Червиченко.