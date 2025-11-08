«Спартак» может назначить российского тренера, итоговый состав сборной, пожизненный бан Садыгова и другие новости

Стало известно, почему Миранчук останется в «Атланте»

«Спартак» рассмотрит назначение временного тренера вместо Станковича

Аргентинский клуб заинтересовался игроком «Зенита»

Сборная России объявила итоговый состав на ноябрьские матчи

Принято окончательное решение по переносу матча «Крылья Советов» – «Зенит»: есть комментарий РПЛ

Туфан Садыгов пожизненно отстранен от футбольной деятельности – в РФС хотят более радикального наказания

Приставы получили указание взыскать с клуба РПЛ миллиард рублей

Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства

Тихонов потребовал уволить гендиректора «Енисея»

Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб Серии А