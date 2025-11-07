Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Приставы получили указание взыскать с клуба РПЛ миллиард рублей

Приставы получили указание взыскать с клуба РПЛ миллиард рублей

7 ноября, 19:36
12

Суд постановил взыскать с «Крыльев Советов» почти миллиард рублей.

«Арбитражный суд Москвы выдал «РТ Капитал» исполнительный лист по взысканию 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов».

Накануне, 6 ноября, девятый арбитражный суд удовлетворил соответствующее заявление дочки «Ростеха». Теперь исполнительный лист будет передан судебным приставам и в течение шести дней будет возбуждено исполнительное производство: «Крыльям» будет дано пять дней на то, чтобы добровольно погасить многолетнюю задолженность, иначе арест имущества + штраф – 7% от суммы долга», – написал источник.

  • «Крылья» брали кредит у компании, но в 2016 году перестали выплачивать долг.
  • Самарцы идут в зоне переходных матчей.
  • В клубе думают об отставке главного тренера Магомеда Адиева.

Еще по теме:
Быстров – о ничьей «Крыльев» и «Зенита»: «Семак капитулировал на 61-й минуте» 2
Гурцкая раскрыл, кто зимой усилит атаку «Спартака» 9
Орлов объяснил, за счет чего «Крылья» отобрали очки у «Зенита» 26
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1762534053
Все вопросы к губеру.
Ответить
subbotaspartak
1762535462
Полетели Крылья.........
Ответить
Юбиляр
1762535753
В воскресенье матч с Позором, тьфу - с Зенитом... Ну миллиард конечно большие деньги, но ничего ! - как ни-будь выкрутятся, что ни-будь порешают !)))...
Ответить
...уефан
1762538409
...это сколько ж надо слить матчей на лярд рублей?...
Ответить
BRO_football
1762538894
Следующий претендент на банкротство и расформирование клуба. ПариНН приготовиться. Возможно, всё не так плохо
Ответить
Интерес
1762540497
"Ростех" для "Балтики" средства изыскивает! В КС разочаровались.
Ответить
lordmrv
1762547247
Ну как раз перед матчем со вшивыми! То поле говно, то долги, о просроченный юбилей)))
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
36
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 