Приставы получили указание взыскать с клуба РПЛ миллиард рублей

Суд постановил взыскать с «Крыльев Советов» почти миллиард рублей.

«Арбитражный суд Москвы выдал «РТ Капитал» исполнительный лист по взысканию 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов».

Накануне, 6 ноября, девятый арбитражный суд удовлетворил соответствующее заявление дочки «Ростеха». Теперь исполнительный лист будет передан судебным приставам и в течение шести дней будет возбуждено исполнительное производство: «Крыльям» будет дано пять дней на то, чтобы добровольно погасить многолетнюю задолженность, иначе арест имущества + штраф – 7% от суммы долга», – написал источник.