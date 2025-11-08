Введите ваш ник на сайте
В РФС хотят более радикального наказания для Садыгова, пожизненно отстраненного от футбола

8 ноября, 00:12
3

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении добиваться пожизненного бана для Туфана Садыгова во всех странах.

  • Садыгова называли главным инвестором «Химок».
  • В итоге клуб обанкротился, а многомиллионные долги остались непогашенными.
  • КДК РФС отстранил его от любой футбольной деятельности пожизненно.
  • Садыгова наказали за «неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА».

– Что будете делать после решения КДК?

– Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Митрофанов Максим
BRO_football
1762585372
Извините, но смертная казнь в России запрещена
Ответить
темирхан
1762602626
кто такой РФС для Садыгова!!!! что же в РФС по ходу прошлого сезона ни чего не видели? СТРАННО! А СЕЙЧАС УВИДЕЛИ! Просто покровители у Садыгова в правительстве и через Химки перекачивали бабло за кардон и имели с этого большой и огромный не то что кусок, а ПИРОГ!!!!
Ответить
FFR
1762690054
Садыгов плевать хотел на РФС.
Ответить
