В РФС хотят более радикального наказания для Садыгова, пожизненно отстраненного от футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении добиваться пожизненного бана для Туфана Садыгова во всех странах.
- Садыгова называли главным инвестором «Химок».
- В итоге клуб обанкротился, а многомиллионные долги остались непогашенными.
- КДК РФС отстранил его от любой футбольной деятельности пожизненно.
- Садыгова наказали за «неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА».
– Что будете делать после решения КДК?
– Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА.
Источник: «Матч ТВ»