В РФС хотят более радикального наказания для Садыгова, пожизненно отстраненного от футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о намерении добиваться пожизненного бана для Туфана Садыгова во всех странах.

Садыгова называли главным инвестором «Химок».

В итоге клуб обанкротился, а многомиллионные долги остались непогашенными.

КДК РФС отстранил его от любой футбольной деятельности пожизненно.

Садыгова наказали за «неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА».

– Что будете делать после решения КДК?

– Будем ставить вопрос о распространении решения на территорию всего мира через решение ФИФА.