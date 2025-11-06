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Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России

6 ноября 2025, 16:20
12

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывания Сергея Семака.

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:3) раскритиковал арбитров: «Наверное, мстят за что‑то».

– Семак был недоволен судейством и трактовками в матче с «Динамо». Как относитесь к сегодняшнему судейству?

Если брать статистку, то на матчах «Зенита» судьи ошибаются больше всего. Поэтому, наверное, эта ситуация возмущает Сергея Богдановича, поэтому есть такие реплики и такая реакция. Я тоже не понимаю, когда есть пенальти, а когда нет. Каждый трактует по‑своему. На мой взгляд, многие люди, которые сидят на VAR, не совсем квалифицированно понимают футбол, не понимают чисто футбольные нюансы. Недовольство Семака вполне оправданно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Семин Юрий Семак Сергей
Комментарии (12)
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vvv123
1762435750
Шпалыч, как всегда, прав. Многие в Моркве не хотят видеть Зенит в чемпионах. Да и Быков тоже. Им нужны только только поросята!
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Skull_Boy
1762435987
Конечно ЗПРФ засуживают ставя в их пользе регулярно пенальти или удаляют соперника, и так каждый 2й матч вот это я понимаю засуживают или подсуживают
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slavа0508
1762437772
Если болотным в каком то матчи не помогли судьи . то сразу сопли до колен ... тьфу противно однако ...
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Good_win_ФКСМ
1762438116
Семин: Если брать статистку, то на матчах зинаиды судьи ошибаются больше всего... в пользу зинки, естественно...
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...уефан
1762439972
...а кто у нас выводит официальную статистику по РПЛ, и по каким критериям это вносится в определенные столбцы данной таблицы? Ась?...
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NewLife
1762443299
ЗПРФ !
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subbotaspartak
1762444362
Никто никого не засуживает, Очки и голы не присуживает, Это судьи у наз разносторонние, Но не футбольные, посторонние, Современные , одухотворённые, НаВАРом оплодотворённые...
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andrei-sarap-yandex
1762449729
СУДЬЯМ ПЛАТИТ ГАЛИЦКИЙ....
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