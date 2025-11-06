Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывания Сергея Семака.

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:3) раскритиковал арбитров: «Наверное, мстят за что‑то».

– Семак был недоволен судейством и трактовками в матче с «Динамо». Как относитесь к сегодняшнему судейству?

– Если брать статистку, то на матчах «Зенита» судьи ошибаются больше всего. Поэтому, наверное, эта ситуация возмущает Сергея Богдановича, поэтому есть такие реплики и такая реакция. Я тоже не понимаю, когда есть пенальти, а когда нет. Каждый трактует по‑своему. На мой взгляд, многие люди, которые сидят на VAR, не совсем квалифицированно понимают футбол, не понимают чисто футбольные нюансы. Недовольство Семака вполне оправданно.