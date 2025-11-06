Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в матчах петербургской команды.

– Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.

– Почему снова?

– Потому что такое уже бывало.

– Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают – ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему.

То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает – или ВАР, не знаю, кто именно решает – где задержка, а где нет.

Любой контакт – решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю.