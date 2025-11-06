Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в матчах петербургской команды.
– Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.
– Почему снова?
– Потому что такое уже бывало.
– Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают – ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему.
То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает – или ВАР, не знаю, кто именно решает – где задержка, а где нет.
Любой контакт – решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю.
- «Зенит» в среду проиграл «Динамо» (1:3) в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
Источник: «Матч ТВ»