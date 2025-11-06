Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»

Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»

Сегодня, 00:24
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в матчах петербургской команды.

– Показалось, что вас снова не совсем удовлетворили судейские решения.

– Почему снова?

– Потому что такое уже бывало.

– Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают – ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему.

То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает – или ВАР, не знаю, кто именно решает – где задержка, а где нет.

Любой контакт – решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю.

  • «Зенит» в среду проиграл «Динамо» (1:3) в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
  • Его видеообзор можно посмотреть здесь.

Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Зенит Семак Сергей Егоров Егор
FWSPM
1762378959
может сглазил кто?
Ответить
Владуха
1762380498
Что то он не сильно возмущался когда против локомотива вся защита ****** с мужиками обнималась
Ответить
VVM1964
1762382153
Это бумеранг прилетел за годы админресурса и судейской продажной любви к вам !)
Ответить
boris63
1762395802
Сирожа вечно ноет, даже когда не проигрывает, хоть бы раз взял вину за проигранный матч.
Ответить
Artemka444
1762400474
Вся Москва так тоже вечно ноет, судьба такая у неё!!!
Ответить
Дубина
1762401571
Ныть! Не умеет помойка проигрывать))))
Ответить
Айболид
1762405357
Столичные футбольные шайки мстительны ,а их админресурс безграничен .
Ответить
vvv123
1762412625
ЕЕ в папашку пошел. Яблоко от яблони недалеко катится!
Ответить
