Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин назвал две причины успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов

Семин назвал две причины успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов

Вчера, 13:15
1

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал выступление «Карабаха» в общем этапе ЛЧ-2025/26.

  • Команда из Азербайджана набрала 7 очков в 4 турах.
  • Они победили «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0), сыграли вничью с «Челси» (2:2), потерпели поражение от «Атлетика» (1:3).
  • «Карабах» занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов – это зона стыковых матчей.

«Карабах» хорошо играет на международной арене. Это команда, которой давно руководит один тренер, к нему полное доверие и в клубе, и в стране. Он хорошо знает своe дело, развивает.

Очень много квалифицированных иностранцев едут в «Карабах», это говорит о том, что у них хорошо работает селекция. Слабые легионеры к ним практически не попадают, поэтому и такие результаты в еврокубках.

А возможность пройти в плей-офф всегда есть. Если они взяли очко с «Челси», это уже о многом говорит», – сказал Сeмин.

Еще по теме:
Семин выбрал 2 лучших российских футболистов за 10 лет
Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Карабах Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1762428083
Карабах в РПЛ был бы в тройке лучших. Семин работал в Азербайджане, знает все клубы там.
Ответить
Главные новости
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
00:59
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
00:41
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
00:35
1
Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»
00:12
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
Вчера, 23:48
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового
Вчера, 23:23
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 23:00
2
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ФотоБлижайший матч «Зенита» оказался под угрозой
Вчера, 22:10
8
Все новости
Все новости
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Семин назвал две причины успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов
Вчера, 13:15
1
Вингер «Брюгге» Форбс превзошел достижение Бекхэма
Вчера, 09:18
Моуринью прокомментировал катастрофическую серию «Бенфики» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:09
1
Только одна команда ни разу не пропустила в 4 турах ЛЧ
Вчера, 08:24
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 07:44
ФотоТаблица общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров
Вчера, 01:11
3
Лига чемпионов. «Барса» едва не проиграла «Брюгге», «Ман Сити» разгромно победил, «Интер» дожал «Кайрат» и другие результаты
Вчера, 00:57
5
Холанд побил рекорд Лиги чемпионов
5 ноября
2
18-летний Эстевао из «Челси» обновил рекорд ЛЧ
5 ноября
Лига чемпионов. «Карабах» отобрал очки у «Челси» (2:2), «Вильярреал» уступил «Пафосу» (0:1)
5 ноября
8
Видео«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым
5 ноября
Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса
5 ноября
Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ
5 ноября
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
5 ноября
2
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов
5 ноября
Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Реалом»
5 ноября
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля»
5 ноября
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии»
5 ноября
Лига чемпионов. «Бавария» вдесятером победила «ПСЖ» в Париже (2:1)
5 ноября
7
Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты
5 ноября
Лига чемпионов. «Реал» на «Энфилде» проиграл «Ливерпулю» – 0:1!
5 ноября
3
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
4 ноября
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
4 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) и сохранил лидерство, «Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» (0:0)
4 ноября
1
15-летний дебютант побил рекорд Лиги чемпионов
4 ноября
1
ФотоФанаты «Ливерпуля» испортили мурал с изображением Трента перед матчем с «Реалом»
4 ноября
2
Фото«Реал» почтил память Жоты на «Энфилде»
4 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 