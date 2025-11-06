Семин назвал две причины успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал выступление «Карабаха» в общем этапе ЛЧ-2025/26.

Команда из Азербайджана набрала 7 очков в 4 турах.

Они победили «Бенфику» (3:2) и «Копенгаген» (2:0), сыграли вничью с «Челси» (2:2), потерпели поражение от «Атлетика» (1:3).

«Карабах» занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов – это зона стыковых матчей.

«Карабах» хорошо играет на международной арене. Это команда, которой давно руководит один тренер, к нему полное доверие и в клубе, и в стране. Он хорошо знает своe дело, развивает.

Очень много квалифицированных иностранцев едут в «Карабах», это говорит о том, что у них хорошо работает селекция. Слабые легионеры к ним практически не попадают, поэтому и такие результаты в еврокубках.

А возможность пройти в плей-офф всегда есть. Если они взяли очко с «Челси», это уже о многом говорит», – сказал Сeмин.