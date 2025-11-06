Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов подвел итоги выигранного матча с ЦСКА.

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы потерпели гостевое поражение со счетом 0:1, пропустив единственный гол с пенальти в конце 1-го тайма.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «ВЭБ Арене».

«Хорошая игра по качеству и настрою. Во всех компонентах мы были лучше ЦСКА и заслуженно победили.

Обыграть ЦСКА – это очень большой успех. Будем готовиться ко второму матчу и постараемся повторить успех», – сказал Газизов.