Лига чемпионов. «Барса» едва не проиграла «Брюгге», «Ман Сити» разгромно победил, «Интер» дожал «Кайрат» и другие результаты

Завершились оставшиеся семь матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Барселона» спасла ничью с «Брюгге», трижды отыгрываясь по ходу встречи.
«Манчестер Сити» на своем поле одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией».
«Кайрат» забил в гостях «Интеру», но не смог увезти очки из Милана.
Лига чемпионов. 4 тур
Манчестер Сити - Боруссия Д - 4:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Фоден, 22; 2:0 - Э. Холанд, 29; 3:0 - Ф. Фоден, 57; 3:1 - В. Антон, 72; 4:1 - Р. Шерки, 90+1.
Брюгге - Барселона - 3:3 (2:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Н. Тресольди, 6; 1:1 - Ф. Торрес, 8; 2:1 - К. Форбс, 17; 2:2 - Л. Ямаль, 61; 3:2 - К. Форбс, 63; 3:3 - Х. Цолис, 77 (в свои ворота).
Аякс - Галатасарай - 0:3 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - В. Осимхен, 59; 0:2 - В. Осимхен, 66 (с пенальти); 0:3 - В. Осимхен, 78 (с пенальти).
Ньюкасл - Атлетик - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Берн, 11; 2:0 - Жоэлинтон, 49.
Бенфика - Байер - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - П. Шик, 65.
Интер - Кайрат - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Л. Мартинес, 45; 1:1 - О. Арад, 55; 2:1 - К. Аугусто, 67.
Марсель - Аталанта - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Л. Самарджич, 90.
Незабитые пенальти: нет - Ш. Де Кетеларе, 14.
Источник: «Бомбардир»