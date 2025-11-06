Введите ваш ник на сайте
  Лига чемпионов. «Барса» едва не проиграла «Брюгге», «Ман Сити» разгромно победил, «Интер» дожал «Кайрат» и другие результаты

Лига чемпионов. «Барса» едва не проиграла «Брюгге», «Ман Сити» разгромно победил, «Интер» дожал «Кайрат» и другие результаты

Сегодня, 00:57
5

Завершились оставшиеся семь матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Барселона» спасла ничью с «Брюгге», трижды отыгрываясь по ходу встречи.

«Манчестер Сити» на своем поле одержал крупную победу над дортмундской «Боруссией».

«Кайрат» забил в гостях «Интеру», но не смог увезти очки из Милана.

Лига чемпионов. 4 тур
Манчестер Сити - Боруссия Д - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Ф. Фоден, 22; 2:0 - Э. Холанд, 29; 3:0 - Ф. Фоден, 57; 3:1 - В. Антон, 72; 4:1 - Р. Шерки, 90+1.
Брюгге - Барселона - 3:3 (2:1)
Голы: 1:0 - Н. Тресольди, 6; 1:1 - Ф. Торрес, 8; 2:1 - К. Форбс, 17; 2:2 - Л. Ямаль, 61; 3:2 - К. Форбс, 63; 3:3 - Х. Цолис, 77 (в свои ворота).
Аякс - Галатасарай - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - В. Осимхен, 59; 0:2 - В. Осимхен, 66 (с пенальти); 0:3 - В. Осимхен, 78 (с пенальти).
Ньюкасл - Атлетик - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Берн, 11; 2:0 - Жоэлинтон, 49.
Бенфика - Байер - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - П. Шик, 65.
Интер - Кайрат - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Л. Мартинес, 45; 1:1 - О. Арад, 55; 2:1 - К. Аугусто, 67.
Марсель - Аталанта - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Л. Самарджич, 90.
Незабитые пенальти: нет - Ш. Де Кетеларе, 14.
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика 3
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов 2
«Моя конфетка»: отец Ямаля женится на 23-летней девушке 9
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Брюгге Манчестер Сити Боруссия Д Аякс Галатасарай Бенфика Байер Интер Кайрат Ньюкасл Атлетик Марсель Аталанта
Комментарии (5)
DeStar
1762380543
ну брюгге дали бой конечно, красавцы. Барса конечно с таким лазаретом полным далеко не уедет ..
Ответить
Povedkin
1762381273
Брюгге и Кайрат молодцы. Кайрат гол забил Интеру, для них это успех.А Брюгге даже Барселоне не проиграл. В этом сезоне ЛЧ будут еще нежданчики. Есть повод ставить в КП на это.
Ответить
BoevStas1
1762401978
Барса дно!!!
Ответить
JIEGEHDA
1762402814
Надеяться на что опять этот состав что-то сделает было глупо . При этом ещё отпускать центрального защитника бесплатно вообще глупость . Чуть травма и всё состав сильно проседает . Барса пожимает свои же плоды . Если зимой не сделают покупки стоящие . Считай сезон потерян
Ответить
ScarlettOgusania
1762406607
а что от Барсы ожидался разгром в гостевой игре с Брюгге, наивные болелы..?) тут Осимхен хет-триком отличился в гостях с Аяксом, совсем голландский футбол прокис, турки устроили погром "в родных стенах"...
Ответить
Педро из «Зенита» высказался об интересе двух клубов АПЛ
12:54
ВидеоПрезидент РПЛ выбрал лучший гол первой части сезона: «Мне нужно сдерживать эмоции, но тут я вскочил»
12:40
1
Реакция РФС на предложение провести матч сборной России в Донецке
12:24
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
11:52
4
Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»
11:35
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:19
2
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
11:11
2
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
11:00
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп
10:40
12
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
3
Вингер «Брюгге» Форбс превзошел достижение Бекхэма
09:18
Моуринью прокомментировал катастрофическую серию «Бенфики» в Лиге чемпионов
09:09
1
Только одна команда ни разу не пропустила в 4 турах ЛЧ
08:24
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:44
ФотоТаблица общего этапа Лиги чемпионов после 4 туров
01:11
3
Лига чемпионов. «Барса» едва не проиграла «Брюгге», «Ман Сити» разгромно победил, «Интер» дожал «Кайрат» и другие результаты
00:57
5
Холанд побил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:54
2
18-летний Эстевао из «Челси» обновил рекорд ЛЧ
Вчера, 23:00
Лига чемпионов. «Карабах» отобрал очки у «Челси» (2:2), «Вильярреал» уступил «Пафосу» (0:1)
Вчера, 22:40
8
Видео«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым
Вчера, 18:51
Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса
Вчера, 18:35
Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ
Вчера, 16:16
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 15:00
2
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 13:27
Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Реалом»
Вчера, 09:40
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля»
Вчера, 09:12
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии»
Вчера, 08:54
Лига чемпионов. «Бавария» вдесятером победила «ПСЖ» в Париже (2:1)
Вчера, 01:02
7
Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты
Вчера, 00:59
Лига чемпионов. «Реал» на «Энфилде» проиграл «Ливерпулю» – 0:1!
Вчера, 00:56
3
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
4 ноября
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
4 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) и сохранил лидерство, «Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» (0:0)
4 ноября
1
15-летний дебютант побил рекорд Лиги чемпионов
4 ноября
1
ФотоФанаты «Ливерпуля» испортили мурал с изображением Трента перед матчем с «Реалом»
4 ноября
2
Фото«Реал» почтил память Жоты на «Энфилде»
4 ноября
Где смотреть матч «Интер» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
4 ноября
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
4 ноября
