Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса

В Испании сообщили, сколько пропустит правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.
- Марокканца заменили в конце 1-го тайма матча ЛЧ с «Баварией» (1:2).
- Хакими серьезно травмировал голеностоп в результате жесткого подката Луиса Диаса.
- Колумбийца удалили за этот фол.
Игрок «ПСЖ» выбыл примерно на два месяца.
У Хакими диагностировали разрыв синдесмоза [непрерывное соединение костей] с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа.
Его участие в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, находится под большим вопросом.
Источник: Marca