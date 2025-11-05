Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса

В Испании сообщили, сколько пропустит правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Марокканца заменили в конце 1-го тайма матча ЛЧ с «Баварией» (1:2).

Хакими серьезно травмировал голеностоп в результате жесткого подката Луиса Диаса.

Колумбийца удалили за этот фол.

Игрок «ПСЖ» выбыл примерно на два месяца.

У Хакими диагностировали разрыв синдесмоза [непрерывное соединение костей] с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа.

Его участие в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, находится под большим вопросом.