Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса

Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса

Сегодня, 18:35

В Испании сообщили, сколько пропустит правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

  • Марокканца заменили в конце 1-го тайма матча ЛЧ с «Баварией» (1:2).
  • Хакими серьезно травмировал голеностоп в результате жесткого подката Луиса Диаса.
  • Колумбийца удалили за этот фол.

Игрок «ПСЖ» выбыл примерно на два месяца.

У Хакими диагностировали разрыв синдесмоза [непрерывное соединение костей] с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа.

Его участие в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, находится под большим вопросом.

Еще по теме:
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
Названы претенденты на попадание в символическую сборную года от FIFPro
Лига 1. Дубль защитника принес «ПСЖ» гостевую победу над «Брестом» (3:0)
Источник: Marca
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Бавария ПСЖ Хакими Ашраф Диас Луис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
21:09
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
20:57
4
ВидеоВ ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»
20:47
6
«Реал» договорился с защитником «Баварии»
20:36
Мусаев стал автором уникального достижения в «Краснодаре»
20:26
1
Кубок России. ЦСКА в первом четвертьфинале Пути РПЛ проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)
20:14
23
Бубнов уличил спартаковца в симуляции: «Его надо брать в театр»
19:57
10
В Первой лиге сменился лидер
19:45
Быстров – о тренере РПЛ: «Ты дебил, если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол»
19:19
7
Видео«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым
18:51
Все новости
Все новости
Видео«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым
18:51
Стали известны сроки восстановления Хакими после жесткого подката Диаса
18:35
Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ
16:16
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов
13:27
Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Реалом»
09:40
Алонсо объяснил поражение «Реала» от «Ливерпуля»
09:12
Хвича прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Баварии»
08:54
Лига чемпионов. «Бавария» вдесятером победила «ПСЖ» в Париже (2:1)
01:02
7
Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты
00:59
Лига чемпионов. «Реал» на «Энфилде» проиграл «Ливерпулю» – 0:1!
00:56
3
«ПСЖ» лишился двух основных игроков в первом тайме матча с «Баварией»
Вчера, 23:57
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
Вчера, 23:35
Лига чемпионов. «Арсенал» разгромил «Славию» (3:0) и сохранил лидерство, «Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» (0:0)
Вчера, 22:44
1
15-летний дебютант побил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 22:33
1
ФотоФанаты «Ливерпуля» испортили мурал с изображением Трента перед матчем с «Реалом»
Вчера, 16:29
2
Фото«Реал» почтил память Жоты на «Энфилде»
Вчера, 11:32
Где смотреть матч «Интер» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
Вчера, 10:25
Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
Вчера, 10:22
Где смотреть матч «Брюгге» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
Вчера, 10:20
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
Вчера, 10:18
Где смотреть матч «Карабах» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
Вчера, 10:15
Самый дорогой футболист в истории «Ливерпуля» пропустит матч с «Реалом»
3 ноября
Где смотреть матч «Ювентус» – «Спортинг»: во сколько прямая трансляция: 4 ноября 2025
3 ноября
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария»: во сколько прямая трансляция: 4 ноября 2025
3 ноября
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 4 ноября 2025
3 ноября
Где смотреть матч «Славия» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 4 ноября 2025
3 ноября
Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2
23 октября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 