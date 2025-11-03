Червиченко: «Краснодар» катал «Спартак» как хотел»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил поражение команды от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ.

У «Краснодара» было 2 удаления.

«Спартак» остался на 6-м месте.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Локомотивом» и «Ахматом».

«В первом тайме «Краснодар» загнал «Спартак», катал как хотел. Один гол не засчитали. Но в первом тайме «Спартак» ничего не смог сделать.

После 2:0 «Краснодар» удерживал счeт, и могло показаться, что «Спартак» ожил. Но забитые мячи плюс штанги и все моменты – конечно, «Краснодар» был намного сильнее», – сказал Червиченко.